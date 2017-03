0

0



Aqui está um golo de Messi que não se vê todos os dias

Mascherano fez um grande passe e Lionel Messi surgiu a desviar... de cabeça, fazendo assim o primeiro golo do Barcelona diante do Sp. Gijón. Ainda assim, o guarda-redes Pichu Cuéllar deu uma ajuda com a saída em falso.