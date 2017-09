6

Os 100 jogadores que serão livres para assinar por outros clubes em 100 dias

Com o mercado de inverno cada vez mais próximo, o jornal 'Marca' fez uma lista dos 100 jogadores que serão livres para assinar por outras equipas em 100 dias, uma vez que terminam os respetivos contratos no final da temporada. Desde Messi, Alexis, Mata, Iniesta, Casillas ou Özil, até aos portugueses Eliseu, João Moutinho, Miguel Veloso, vários são os nomes que podem interessar a muitos clubes que queiram lançar-se no mercado.