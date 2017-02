793

Os 500 jogos de Luisão pelo Benfica: entre a mala de dinheiro e o ser bom

Rui Vitória comentou a marca que Luisão vai alcançar no jogo com o Borussia Dortmund: os 500 jogos oficiais com a camisola do Benfica. "É um orgulho ser treinador do Luisão", confessou o treinador.