Os aplausos ao Sporting e a 'lição' de Conceição no relvado

No final do Sporting-FC Porto, a equipa leonina, num pólo do relvado, mereceu muitos aplausos dos respetivos adeptos; no outro pólo, Sérgio Conceição reunia os seus jogadores num círculo de motivação e os seguidores portistas aplaudiam. [Vídeo: Record/Bruno Fernandes]