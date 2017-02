1186

3



Os 'buenos dias' de Carrillo no treino do Benfica

Depois da vitória frente ao Borussia Dortmund, na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, o plantel do Benfica fez trabalho de ginásio para descomprir dessa partida. Carrillo partilhou no Instagram algumas imagens do treino, onde pode ver-se a descontração do grupo.