Os gloriosos momentos de Nicky Hayden na sua passagem pela MotoGP

A morte de Nicky Hayden deixou o mundo do motociclismo abalado. Era o último herdeiro da dinastia norte-americana no motociclismo e o seu historial não é para ser ignorado. O Campeão mundial de MotoGP de 2006, ano em que protagonizou uma intensa 'batalha' com o quase imbatível Valentino Rossi, irá deixar saudades e este vídeo é prova disso mesmo.