Os golos que tornaram a viagem à Catalunha um pesadelo para o Real Madrid

Numa altura em que a crise política da Catalunha está na ordem do dia, eis que o ‘referendo de Girona’ ditou um estrondoso... ‘não’ do Real Madrid ao título! O campeão registou uma exibição muito cinzenta frente ao recém-promovido Girona (derrota por 2-1) e, com apenas dez jornadas disputadas, está já a uns longínquos oito pontos do líder Barcelona. Para revalidar o título espanhol, os merengues precisam de fazer história, já que nunca conseguiram conquistá-lo com tal desvantagem na tabela nesta fase da temporada.