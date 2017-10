Os jogadores do Benfica que estão a ser alvo de cobiça na Premier League

O encontro da próxima terça-feira entre Benfica e Manchester United poderá ser aproveitado por alguns dos jogadores às ordens de Rui Vitória no sentido de se mostrarem num dos maiores palcos do futebol: Inglaterra. É em Terras de Sua Majestade que muitos sonham jogar e a verdade é que, no plantel dos encarnados, há jogadores que têm estado sob o olhar atento de vários emblemas do futebol inglês nos últimos anos, e que, neste encontro da Champions, terão a oportunidade de poder ficar nas bocas do Mundo.