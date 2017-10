0

Os melhores golos resultam de improvisos. Tem dúvidas?

Joshua Onomah colocou Inglaterra na frente do marcador diante da Escócia na partida de qualificação para o Europeu Sub-21 (Grupo 4) com este grande golo, marcado de forma, no mínimo, original. O médio-centro que o Tottenham emprestou esta temporada ao Aston Villa recebeu a bola de um ressalto após um canto e sem espaço, nem tempo, improvisou um remate que fez a bola entrar no ângulo superior esqueredo da baliza. Inglaterra venceu o jogo por 3-1