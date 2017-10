Os negócios do Benfica para Inglaterra que mexeram nos cofres da Luz

Os negócios do Benfica com clubes ingleses não são de agora. Nos últimos anos, têm sido muitos os futebolistas a trocarem os encarnados por uma aventura na Premier League – ou no Championship –, como Ederson, Lindelöf, Markovic, Matic ou Javi García, mas a verdade é que esta ligação umbilical com Inglaterra já vem de longe. As primeiras movimentações têm mais de 23 anos.