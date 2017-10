0

Os 'pequeninos' também sabem: o grande gesto dos benjamins do Real Madrid

O encontro de benjamins B entre o Real Madrid e o Sevilha, em jogo a contar para o torneio Três Cantos, ficou marcado por um grande gesto por parte da equipa merenge, que está a correr o mundo. O Real Madrid seguia no contra ataque e fez o 1-0 quando o guarda-redes se encontrava lesionado no chão e, após ouvirem indicações do seu treinador, o que fizeram a seguir merece todo o destaque...