Os planos de Madeira Rodrigues para João Benedito

João Benedito não se comprometeu com nenhum dos dois candidatos à presidência do Sporting, mas Pedro Madeira Rodrigues voltou a manifestar intenção de contar com o apoio do ex-guarda-redes da equipa de futsal, garantindo mesmo que há mais que aproxima Benedito dele do que de Bruno de Carvalho.