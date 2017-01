0

Os plantéis mais valiosos da Europa - há um muito inesperado nos três primeiros

O Observatório do Futebol elaborou a lista dos clubes que têm os plantéis mais valiosos, analisando todos os jogadores em função de items como idade, potencial, duração do contrato e contexto competitivo. A liderança pertence a um clube que, neste momento, até é terceiro no respetivo campeonato e, nos três primeiros, há outro que não é campeão nacional há mais de 50 anos!