Os quatro derradeiros campeões pelo Benfica

Subiu para 32 o número de campeões pelo Benfica nesta época, depois de Rui Vitória ter estreado, na derradeira jornada, no Bessa, Pedro Pereira, Kalaica, Hermes (titulares) e Paulo Lopes (entrou aos 78'). Desta forma, o quarteto poderá receber as medalhas após ter cumprido os primeiros minutos nesta edição da Liga NOS, na partida com o Boavista. A utilização destes quatro elementos significa que todos os futebolistas do plantel da equipa principal podem ser considerados oficialmente campeões.