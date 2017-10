Os segredos do local que vai receber Cristiano Ronaldo e companhia no Mundial

A Seleção Nacional vai fazer do centro de treinos do FC Saturn, em Kratovo, nos arredores de Moscovo, o seu quartel-general durante o Mundial'2018. Trata-se de um espaço com mais de 11 hectares, onde estão dois relvados naturais e um sintético, além de todas as facilidades para uma equipa de futebol: ginásio, piscina, sauna, sala de vibromassagens, além de pequenos campos de basquetebol, voleibol e mini-futebol. Inclui três edifícios e um jardim de inverno, além de uma lagoa com seis metros de profundidade. Fica a cerca de 50 quilómetros do centro de Moscovo. [Fotos: FC Saturn]