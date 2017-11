Oscar Cardozo perdeu a paciência e... foi expulso

Oscar Cardozo é conhecido pelo seu jeito calmo, mas esta madrugada mostrou que quando se chateia... é um perigo. Diante do Independiente, o ex-Benfica foi expulso, depois de dar uma cotovelada num oponente, na sequência de um lance no qual estava a ser pressionado. Refira-se que, antes desta expulsão, Tacuara havia marcado o único golo do jogo.