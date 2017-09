10

Ouça o discurso de Vieira que fez mudar a AG do Benfica

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, viveu esta sexta-feira durante a Assembleia Geral do clube um dos momentos mais atribulados ao longo de toda a sua presidência do Benfica. Já perto das 2 horas da manhã, Vieira subiu finalmente ao 'palanque' para responder aos adeptos, foi interrompido por várias vezes, mas no final conseguiu fazer com que os sócios saíssem do pavilhão 2 da Luz mais calmos do que entraram.