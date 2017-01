0

0



Packers 'arrumaram' Cowboys com pontapé (quase) do meio-campo

De pouco valeu aos Dallas Cowboys o segundo melhor registo na temporada regular e o factor casa, pois o franchise texano voltou a cair aos pés dos Green Bay Packers. Num jogo espetacular, no qual a experiência e qualidade do 'quarterback' Aaron Rodgers voltou na fazer a diferença para os do Wisconsin, a decisão veio dos pés do 'kicker' Mason Crosby, que acertou um pontapé a 51 jardas (quase do meio campo) no último lance da partida - depois de Rodgers ter ganho posição com um passe magistral para o 'tight end' Jared Cook (excelente receção). Crosby não falhou e desampatou o jogo, fixando o 34-31 final. Os packers disputam a final da NFC no domingo diante dos Atlanta Falcons, que eliminaram os Seattle Seahawks - na AFC Pittsburg Steelers e New England Patriots disputam o título e, naturalmente, o acesso à Super Bowl, que terá lugar em Houston, a 5 de fevereiro. Estas imagens dizem respeito aos últimos 35 segundos do jogo entre Packers e Cowboys.