Paco Buyo explica por que Ronaldo é assobiado

O antigo guarda-redes Paco Buyo, que entre 1986 e 1997 representou o Real Madrid, explicou esta terça-feira, no programa espanhol El Chiringuito de Jugones por que razão nunca foi assobiado no Santiago Bernabéu, em comparação com a situação que vive Cristiano Ronaldo.