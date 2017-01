1

Palmas para Sérgio Ramos em Sevilha? Só depois de marcar um auto-golo...

Os adeptos do Sevilha não esqueceram a provocação de Sergio Ramos quando marcou o golo da viória merengue no jogo da Taça do Rei... No entanto, não puderam deixar de aplaudir o defesa que começou a dar os primeiros passos no clube andaluz quando Sergio Ramos marcou o golo do empate... para o Sevilha. É caso para dizer que a vingança é um prato que se serve frio.