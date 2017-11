Para a 'Marca', este é o melhor onze da Liga NOS

Em período de paragem para os jogos das seleções, o jornal espanhol 'Marca' aproveitou para simular aquelas que seriam, na sua opinião as equipas caso o que contasse fosse o país do clube e não o país de nascença dos jogadores. O exercício foi feito com as ligas mexicana, espanhola, italiana, holandesa, francesa, alemã e a portuguesa e, neste hipótetico cenário... há aqui equipas de meter respeito!