Para estas curvas Loris Karius tem de ter mãos firmes

O guarda-redes do Liverpool, Loris Karius, trocou a manequim germânica Annelie Alpert pela modelo de fitness, Pamela Reif. A alemã é um sucesso na sua terra natal e conta com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. A beldade que em novembro começou a namorar com o promissor guarda-redes tem tido um ascensão meteórica, contando já com o seu próprio site de fitness.