Para o presidente do Vasco da Gama... a cadeira faz toda a diferença

Quarta-feira foi dia de reunião ao mais alto nível da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), com a presença de representantes dos principais clubes, do Ministério Público, Confederação Brasileira de Futebol, assim como as forças da autoridade. Em causa estava o clima tenso que se vive no estado, dentro e fora dos relvados. Nada tenso estava Eurico Miranda, presidente do Vasco da Gama, para quem a cadeira... faz toda a diferença.