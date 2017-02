271

Pára tudo: a dança do momento é esta do clã Pogba

O Manchester United-St. Etiénne colocou frente a frente dois dos manos Pogba, Paul e Florentin. Nas bancadas, a família - onde se incluiam o outro 'mano' Mathias e a mãe Yeo - apoiava as duas equipas e no final do encontro fez-se a festa com a dança... do clã