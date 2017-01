0

Passes teleguiados? Experimentem fazer isso com um 'melão' e rodeados de 'monstros'

Os Green Bay Packers derrotaram os New York Giants na noite de domingo, por 38-13, em casa, e avançaram para as meias-finais da NFC da liga de futebol americano (NFL) com Aaron Rodgers em grande destaque, ao assinar quatro passes para touchdown. Este foi o mais espetacular, porque o quarterback esteve vários segundos sob intensa pressão por parte dos adversários. O Packers vingaram as eliminações impostas pelos Giants no playoff de 2007 e 2011 na sua casa e defrontam agora os Dallas Cowboys, no próximo fim-de-semana.