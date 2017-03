0

0



Patrícia Mamona recorda medalha de prata em Belgrado... com a marca de Praga'2015

Menos de uma semana após ter conquistado a medalha de prata no triplo salto dos Campeonatos da Europa de pista coberta, disputados em Belgrado, a atleta do Sporting Patrícia Mamona revela os sentimentos vividos ao longo de uma competição, na qual acreditou até ao fim que conseguiria chegar ao ouro. Foi vice-campeã com um salto de 14,32 metros, a mesma marca que conseguiu em Praga'2015... ficando no 5.º lugar. Entrevista a não perder na edição impressa deste sábado e em Record Premium.