Paulinho deu 'sarrafada' em Neymar e o Brasil brinca: será que foi 'encomenda' do Barça?

Situações como esta sucedem frequentemente nos treinos, mas o facto de Neymar se ter transferido do Barcelona para o Paris Saint-Germain no culminar de um porcesso conturbado, e de Paulinho repesentar atualmente os blaugrana deu origem a uma teoria da conspiração, versão comédia, no Brasil. Será que o toque que o médio deu no avançado foi 'encomendado'? Claro que não... mas a verdade é que Neymar teve de sair mais cedo do treino da seleção canarinha.