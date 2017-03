0

Paulinho já foi votar (e toda a gente quis tirar uma fotografia)

Paulinho, roupeiro da equipa do Sporting, também já esteve em Alvalade a votar nas eleições que vão ditar o próximo presidente dos leões. Antes de entrar no Hall VIP, foi muito solicitado para posar para as fotografias com os sócios [Vídeo Bruno Fernandes/Record]