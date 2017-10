0

0



Paulo Oliveira ganha duelo no ar a Sergio Ramos mas marca na baliza errada

Paulo Oliveira esteve em destaque no duelo entre o Real Madrid e o Eibar este domingo, no Santiago Bernabéu, mas não foi pelos melhores motivos. O central português esteve infeliz num lance dentro da área e, num duelo aéreo com Sergio Ramos, cabeceou para a própria baliza e acabou por dar o primeiro golo aos madridistas.