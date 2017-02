0

Pé esquerdo de Nani coloca o Valencia em vantagem

Não tem sido uma época fantástica, a primeira de Nani no futebol espanhol. Porém, este domingo, o internacional português parece ter acertado conta com o destino, ao marcar de pé esquerdo, mostrando enorme oportunismo, o primeiro golo do Valencia, na receção ao Athletic Bilbao.