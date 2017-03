0

0



Pedro Madeira Rodrigues: «Jesus? Sou um gestor e sei lidar com egocêntricos»

O Record de sexta-feira vai ter entrevistas com Bruno de Carvalho e Pedro Madeira Rodrigues, os dois candidatos à presidência do Sporting. Hoje antecipamos já um pouco das palavras dos dois homens que disputam a liderança dos leões. Revelamos agora algumas declarações de Madeira Rodrigues, candidato da Lista A, reforçando que Jorge Jesus sairá caso ganhe as eleições e recordando o que disse ao técnico logo quando arrancou com a campanha. Para ler na edição impressa de Record e no Record Premium já a partir da madrugada.