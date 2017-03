0

Pedro Pinto explica as diferenças entre Platini e Ceferin

Pedro Pinto entrou na UEFA com Michel Platini, mas mantém a confiança de Aleksander Ceferin. De tal forma, que acaba de ser promovido e terá acesso e direito de voto nas reuniões de direção, juntamente com apenas mais 11 pessoas. O português explica as diferenças entre o ex-futebolista francês e o advogado esloveno. Esta é apenas uma parte da entrevista que pode ler este sábado no Record.