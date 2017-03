0

Pedro Proença destacou sete tricampeões na entrega do troféu

Pedro Proença entregou esta segunda-feira a taça referente ao tricampeonato conquistado pelo Benfica. A cerimónia decorreu no Museu Cosme Damião, onde o presidente da Liga falou no "reconhecimento" do feito encarnado e destacou sete jogadores que conquistaram os três campeonatos celebrados. [Imagens: CMTV]