0

0



Penálti para Ronaldo? Marcelo nem precisa de ver

Marcelo é dos melhores amigos de Ronaldo no balneário do Real Madrid e será, certamente, um dos jogadores que mais confiança tem no português quando chega a hora de decidir. Vai daí, este domingo, diante do Villarreal, o brasileiro estava tão convicto de que CR7 iria converter o penálti que teve à sua disposição, que até virou costas e passeou tranquilamente pelo relvado enquanto, mais lá à frente, o português fazia aquilo que melhor sabe: marcar.