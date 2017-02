0

0



Pensou que ia preso mas 'surfou' as ondas da Torre de Belém na mesma...

O vídeo de João Kopke a surfar as ondas junto à Torre de Belém correu mundo e podemos espreitar agora como foi a preparação do surfista 'top 16' nacional. "Foi inesquecível. Fui surfar ali para experimentar sensações que nunca tive e mostrar uma história de surf diferente. A verdade é que nunca pensei que se tornasse tão viral, mas acaba por ser gratificante pois mostra que as pessoas viram o mesmo que eu naquele momento: uma imagem poderosa que tão depressa não vão esquecer. Eu, pelo menos, sei que nunca esquecerei", confessa João Kopke.