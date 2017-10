0

Pepe: «Na Suíça não tínhamos a nossa bandeira»

Pepe, central de Portugal, acredita que a receção à Suíça, na terça-feira, será totalmente diferente do primeiro encontro entre ambas as equipas no arranque da qualificação para o Mundial'2018, em que os campeões europeus perderam, num encontro em que Cristiano Ronaldo não alinhou.