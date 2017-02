0

Perder propositadamente? Tomic armou-se em Kyrgios

Bernard Tomic defrontou e perdeu frente a Steve Darcis na primeira ronda do torneio de Delray Beach. E a polémica está lançada, já que nas redes sociais surgiu um vídeo, onde parece que o tenista australiano perdeu de propósito, fazendo lembrar o compatriota Nick Kyrgios, que em outubro do ano passado no Torneio de Xangai teve atitude idêntica. Na altura Kyrgios foi multado e suspenso durante oito semanas. Haverá agora também castigo para Tomic?