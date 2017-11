Pergunta de Gayà a Busquets sobre golo de Messi ainda trouxe mais achas para a fogueira

Leonel Messi viu não ser validado um golo durante o encontro entre o Barcelona e o Valencia aos 30 minutos e a polémica estalou. Ao intervalo, o tema foi conversa no túnel de acesso aos balneários do Mestalla. As câmaras da BeIN Sports captaram a conversa entre Gayà, lateral do Valencia, e Busquets, com o primeiro a questionar o jogador dos blaugrana: "A bola entrou muito na baliza?". A resposta foi clara: "um palmo"