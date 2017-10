0

Perguntaram por Georgina e Kátia respondeu assim...

Kátia Aveiro partilhou em direto com os seus muitos de seguidores no Instagram a gala da FIFA, onde o irmão foi, pela quinta vez, considerado o melhor jogador do Mundo. E antes de Cristiano Ronaldo subir ao palco houve quem questionasse pela namorada de CR7, Georgina Rodríguez. Kátia confirmou que a bonita espanhola estaria na cerimónia... "Claro que vem. Tem de vir, a família toda", disse.