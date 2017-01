79

0



Personagem do 'Game of thrones' tenta bater recorde do Mundo... de atirar máquinas de lavar

O islandês Björnsson, conhecido da série norte-americana "Game of thrones" por dar vida à personagem 'The Mountain', costuma participar em concurso de "Homem mais forte do Mundo". Aqui, Björnsson tenta bater o recorde mundial... de atirar máquinas de lavar. Terá conseguido?