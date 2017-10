0

Persson foi expulso por causa deste lance

Gonçalo Martins deu ordem de expulsão ao sueco Ahman-Persson, devido a este lance em cima do apito para o intervalo do Tondela-Belenenses. O lance, com Pedro Nuno, motivou muitas críticas, mas o árbitro não teve dúvidas e não hesitou em tirar o cartão vermelho do bolso.