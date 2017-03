0

0



Pés de Bale dão nas vistas na foto no balneário

No final da vitória do Real Madrid sobre o Ath. Bilbao, que terminou 2-1, Marcelo partilhou a já habitual fotografia de 'família' no balneário merengue, a celebrar o triunfo conseguido, e o que salta mais à vista são... os pés de Gareth Bale. [Foto: Marcelo/Instagram]