0

0



Peter Griffin 'rouba' protagonismo a Stephen Curry (ou quando a ficção imita a realidade)

Em maio de 2015, a filha de Stephen Curry surgiu ao colo do pai numa conferência de imprensa e 'roubou' por completo o protagonismo do momento. Agora a série norte-americana Family Guy brincou com o basquetebolista dos Golden State Warriors, lembrando esse episódio.