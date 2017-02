0

0



Pilotos da Renault e as expectativas para a nova época (em inglês)

O alemão Nico Hülkenberg e o britânico Jolyon Palmer, pilotos da equipa de Fórmula 1 Renault, falaram sobre as expetativas da marca para a nova época, no evento de apresentação do carro, em Londres, onde Record marcou presença. (Em inglês)