Pior do que desperdiçar um penálti... só mesmo este falhanço!

Diante do aflito Ingolstadt, o Eintracht Frankfurt não conseguiu fazer uso do seu favoritismo e acabou surpreendido com uma derrota por 2-0. Um jogo onde praticamente tudo correu mal aos homens de Niko Kovac. Veja-se este lance a envolver Makoto Hasebe...