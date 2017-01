0

0



Pior lance livre da história? A cara de Noah diz quase tudo...

A careta de Joakim Noah parece dizer tudo, mas a verdade é que o lance livre do poste dos New York Knicks foi ainda pior do que se possa imaginar. O que vale é que os Knicks conseguiram vencer os Indiana Pacers no jogo. Nem o 'mítico' Shaquille O'Neal faria... pior.