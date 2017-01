0

Piqué 'atira-se' ao presidente da Liga espanhola

Insatisfeito com o desfecho e a com a atuação da equipa de arbitragem no jogo diante do Villarreal, Gerard Piqué não teve papas na língua e, após a partida, enquanto se dirigia para os balneários, 'desafiou' Javier Tebas, presidente da Liga, que estava presente nas bancadas. "Viste isto? Sim tu... Viste?", questionou o defesa, visivelmente agastado.