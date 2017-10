240

"Piqué, c..., fora da seleção!": A receção hostil dos adeptos espanhóis

As declarações de Piqué sobre o referendo na Catalunha - o central, que votou a favor da independência, criticou a atuação da polícia espanhola - deixaram os adeptos espanhóis irritados, ao ponto de, no treino desta segunda-feira de La Roja, terem vaiado o defesa do Barcelona, exigindo a sua saída da seleção do país vizinho. "Piqué, c..., fora da seleção" ou "Piqué, Espanha é a tua nação" foram algumas das frases ouvidas. Recorde-se que o próprio Piqué já tinha deixado a porta aberta à saída da equipa nacional de Espanha, caso fosse entendimento dos responsáveis que a sua presença era prejudicial.