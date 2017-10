0

Piqué continua a ver a vida andar para trás: agora foi 'destruído' por Griezmann

Antoine Griezmann passou por Gerard Piqué neste lance como uma faca quente passa pela manteiga. O que vale é que o Marc-André Ter Stegen corrigiu o erro do companheri de equipa do Barcelona fazendo uma grande defesa, impedindo assim que o avançado do Atlético madrid colocasse a sua equipa em vantegem logos aos nove minutos de jogo.