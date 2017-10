0

Piqué desmanchou-se em lágrimas devido à situação na Catalunha

Gerard Piqué, defesa central do Barcelona, está sensível à crise na Catalunha. Depois do jogo com o Las Palmas, em que os blaugrana venceram por 3-0, num jogo à porta fechada, o central catalão falou aos jornalistas sobre o que se tem passado na região e não conseguiu conter as lágrimas...